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Російська армія намагається оточити сили ЗСУ на Донбасі, - Міноборони Британії

Фото: Росія намагається оточити сили ЗСУ на Донбасі (suspilne.media)
Автор: Олександр Білоус

Російська армія сконцентрувала свої зусилля на спробах оточити сили ЗСУ на сході України. На півночі українські контратаки перешкоджають спробам Росії реорганізувати свої сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

"Російські сили, схоже, концентрують свої зусилля, щоб спробувати оточити українські сили, що знаходяться безпосередньо перед сепаратистськими районами на сході країни, просуваючись з боку Харкова на півночі і Маріуполя на півдні", - йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони Британії, поле бою на півночі України залишається в основному статичним, а локальні українські контратаки перешкоджають спробам Росії реорганізувати свої сили.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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