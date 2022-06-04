Российская армия провалила штурмы возле Изюма и затруднила продвижение к Славянску, - ISW

Отмечается, что у армии оккупантов нет надлежащего медицинского обеспечения. Российские медики проводят избыточное количество ампутаций конечностей из-за отсутствия медицинского оборудования в Минобороны РФ.

По сути, это способствует деморализации и увеличению отказов российских военнослужащих возвращаться на передовые позиции.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

Российские войска провели неудачные штурмы к юго-востоку и юго-западу от Изюма и к западу от Лимана, но вряд ли смогут совершить значительное продвижение к Славянску.

Оккупанты добились незначительных успехов в восточной части Северодонецка, но украинские силы продолжают локализованные контратаки в городе и его окрестностях.

Захватчики не пытались штурмовать Авдеевку.

Российские войска не смогли вернуть утраченные позиции на северо-востоке Херсонской области и продолжили защищать ранее занятые позиции.

Российские оккупационные власти начали выдавать российские паспорта в Херсоне и Мелитополе, хотя они продолжают сталкиваться с общественным сопротивлением и партизанскими проукраинскими действиями.

Напомним, британская разведка также отметила, что за 100 дней войны российская армия не достигла ни одной стратегической цели со своего первоначального плана.

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