Российская армия провалила штурмы возле Изюма и затруднила продвижение к Славянску, - ISW

Почти вся 35-я общевойсковая армия РФ была уничтожена в Изюме из-за некомпетентных командиров. Оккупанты провели несколько неудачных штурмов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что у армии оккупантов нет надлежащего медицинского обеспечения. Российские медики проводят избыточное количество ампутаций конечностей из-за отсутствия медицинского оборудования в Минобороны РФ.
По сути, это способствует деморализации и увеличению отказов российских военнослужащих возвращаться на передовые позиции.
Ключевые выводы аналитиков ISW:
Напомним, британская разведка также отметила, что за 100 дней войны российская армия не достигла ни одной стратегической цели со своего первоначального плана.
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