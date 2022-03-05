Российская армия, пользуясь режимом прекращения огня в Мариуполе и Волновахе, продвигается вперед, - Верещук

"Наши войска сообщают, что российская армия, пользуясь режимом прекращения огня продвигаются вперед", - заявила чиновник.

Верещук также обратилась к российским властям остановить продвижение российской армии. Сейчас, по ее словам, информация уточняется.

"Там не должно быть никаких продвижений российских войск. Мы используем такой канал, чтобы эвакуировать гражданских - женщин, детей, а также доставить гуманитарные грузы к тем, кто остался", - заявила Верещук.

Напомним, что с 9:00 до 16:00 5 марта в двух направлениях - Волноваха и Мариуполь - будет создан гуманитарный коридор.

С 11:00 начинается эвакуация мирного населения

Гуманитарный "зеленый" коридор проложен маршрутом Мариуполь - Никольское - Розовка - Бельмак - Пологи - Орехов - Запорожье. А также Волноваха - Валерьяновка - Новоандреевка - Кирилловка - Угледар, Покровск - Запорожье.

Верещук добавила, что Красный крест гарантирует остановку огня.

Обновление: в Донецкой ОГА заявили, что несмотря на режим тишины в области, дальше по маршруту следования, в Запорожской области, идут бои.

"Ведем переговоры с российской стороной о подтверждении режима тишины по всему маршруту эвакуации мирного населения из Мариуполя", - рассказали в ведомстве.