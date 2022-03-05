Російська армія, користуючись режимом припинення вогню в Маріуполі і Волновасі, просувається вперед, - Верещук

"Наші війська повідомляють, що російська армія, користуючись режимом припинення вогню просуваються вперед", - заявила чиновник.

Верещук також звернулася до російської влади зупинити просування російської армії. Зараз, за її словами, інформація уточнюється.

"Там не має бути жодних просувань російських військ. Ми використовуємо такий канал, щоб евакуювати цивільних - жінок, дітей, а також довезти гуманітарні грузи до тих, хто залишився", - заявила Верещук.

Нагадаємо, що з 9:00 до 16:00 5 березня в двох напрямках - Волноваха і Маріуполь - буде створено гуманітарний коридор.

З 11:00 починається евакуація мирного населення

Гуманітарний "зелений" коридор прокладений маршрутом Маріуполь - Нікольське - Розівка - Більмак - Пологи - Оріхів - Запоріжжя. А також Волноваха - Валер'янівка - Новоандріївка - Кирилівка - Вугледар, Покровськ - Запоріжжя.

Верещук додала, що Червоний Хрест гарантує зупинку вогню.

Оновлення: в Донецькій ОДА заявили, що попри режим тиші в області, далі за маршрутом слідування, у Запорізькій області, точаться бої.

"Ведемо переговори із російською стороною про підтвердження режиму тиші по усьому маршруту евакуації мирного населення із Маріуполя", - розповіли у відомстві.