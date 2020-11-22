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Российская агрессия является глобальным вызовом, нужно ужесточать санкции, - Порошенко

Автор: РБК-Украина

Военная агрессия со стороны Российской Федерации это не только угроза Украине, это глобальный вызов. Агрессивная политика РФ все усиливается, поэтому нужно продолжать санкционный давление на Кремль.

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Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время онлайн-дискуссии на Международном форуме по вопросам безопасности в Галифаксе.

"Когда мы встречались с японским премьер-министром, то увидели, что у нас разные взгляды, но один враг - это Россия. Это - источник нестабильности, и я уверен, что эта ситуация является просто неприемлемой. Мы должны бороться против агрессии, как можем, ведь каждый год она все усиливается. Мы должны анализировать новый список санкций, мы должны понимать, что надо продолжать бороться против агрессии РФ", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ежегодный Международный форум по вопросам безопасности в г. Галифакс (Канада) - это международная площадка в Северной Америке для обсуждения наиболее важных вызовов безопасности в мире.

Как писало РБК-Украина, ранее Порошенко назвал главные задания в сфере безопасности для Украины. Среди них, в частности, ускорение интеграции в НАТО и ЕС, усиление санкций против России.

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