Российская агрессия может ускорить вступление Украины в НАТО, - Литва

В Литве рассказали, что может ускорить членство Украины в Североатлантическом Альянсе. Российская агрессия может этому способствовать.

По ее словам, никто не может отменить суверенное право Украины свободно выбирать альянсы, оборонный союз, частью которого она хотела бы быть, включая НАТО. Спикер Сейма Литвы отметила, что обещание НАТО 2008 года (на Бухарестском саммите, что Украина и Грузия станут членами НАТО, - ред.) Украине остается в силе.

"Членство в НАТО, конечно, зависит от многих обстоятельств. Но я также не могу исключить, что путь, который выбрала Российская Федерация, ее агрессивные шаги в среднесрочной перспективе могут иметь обратный желанием Российской Федерации эффект, что это ускорит процесс членства Украины или других стран, как в случае Швеции и Финляндии", - отметила она.