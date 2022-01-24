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Российская агрессия: в МИД Литвы допустили возможность войны в Европе

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Литва, Понедельник 24 января 2022 15:22
Российская агрессия: в МИД Литвы допустили возможность войны в Европе Фото: глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис (twitter.com/nexta.tv)
Автор: Иванна Шовкун

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что в Европе может начаться война. Такое предположение он высказал из-за агрессивной политики России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Да, мы считаем, что война возможна", - подтвердил Ландсбергис перед заседанием министров иностранных дел в Брюсселе.

По словам министра, Россия пересечет "красную линию" не только если вторгнется в Укарину, а и в случае продолжения вмешательства в политические дела страны.

"Моя позиция - пересечение границы уже равносильно пересечению красной линии. По сути, красную черту переступают и когда пытаются незаконно вмешиваться в политические дела страны", - отметил глава МИД Литвы.

Напомним, в Украине заявили о возможности нападения России уже через месяц. Командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк назвал вероятную дату - 20 февраля.

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