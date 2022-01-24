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Російська агресія: у МЗС Литви допустили можливість війни у Європі

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Литва, Понеділок 24 січня 2022 15:22
Російська агресія: у МЗС Литви допустили можливість війни у Європі Фото: глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс (twitter.com/nexta.tv)
Автор: Іванна Шовкун

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що у Європі може розпочатися війна. Таке припущення він висловив через агресивну політику Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Так, ми вважаємо, що війна можлива", - підтвердив Ландсбергіс перед засіданням міністрів закордонних справ у Брюсселі.

За словами міністра, Росія перетне "червону лінію" не тільки якщо вторгнеться в Україну, а й у разі продовження втручання в політичні справи країни.

"Моя позиція - перетин кордону вже рівносильний перетину червоної лінії. По суті, червону межу переступають і коли намагаються незаконно втручатися в політичні справи країни", - зазначив глава МЗС Литви.

Нагадаємо, в Україні заявили про можливість нападу Росії вже за місяць. Командувач Операції об'єднаних сил Олександр Павлюк назвав ймовірну дату - 20 лютого.

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