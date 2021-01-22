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Российская агрессия грозит соборности и единству Украины, - МИД

Автор: Игорь Литвиненко

Российская агрессия несет угрозу соборности и единству Украины. Для восстановления территориальной целостности Украине необходима консолидация усилий всех украинцев.

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С соответствующим заявлением выступило Министерство иностранных дел в связи с празднованием Дня Соборности Украины.

В МИД отметили, что соборность и единство Украины остаются фундаментальной ценностью украинской государственности.

"Именно эти ценности Украины защищает сегодня от российской вооруженной агрессии. Консолидация усилий всех украинцев является мощным оружием для победы над общим врагом и восстановление территориальной целостности", - заявили в министерстве.

Также в ведомстве добавили, что приоритетом министерства остается "объединение украинцев по всему миру и защита соотечественников за рубежом".

Напомним, сегодня в Украине отмечается День Соборности. В этот день в 1919 году состоялся Акт воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.

Ранее РБК-Украина писало, что МИД направил в Совет национальной безопасности и обороны стратегию деоккупации Крыма. Документ могут принять до 26 февраля.

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