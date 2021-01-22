Російська агресія загрожує соборності та єдності України, - МЗС

Російська агресія несе загрозу соборності та єдності України. Для відновлення територіальної цілісності Україні необхідна консолідація зусиль всіх українців.

З відповідною заявою виступило Міністерство закордонних справ у зв'язку з святкуванням Дня Соборності України.

У МЗС зазначили, що соборність і єдність України залишаються фундаментальною цінністю української державності.

"Саме ці цінності України захищає сьогодні від російської збройної агресії. Консолідація зусиль всіх українців є потужним зброєю для перемоги над спільним ворогом і відновлення територіальної цілісності", - заявили в міністерстві.

Також у відомстві додали, що пріоритетом міністерства залишається "об'єднання українців по всьому світу і захист співвітчизників за кордоном".

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначається День Соборності. В цей день у 1919 році відбувся Акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.

Раніше РБК-Україна писало, що МЗС направив в Раду національної безпеки і оборони стратегію деокупації Криму. Документ можуть прийняти до 26 лютого.