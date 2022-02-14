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Россиянка с допингом продолжит выступления на Олимпиаде: подробности

Автор: Андрей Вырва

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, ранее сдавшей положительную допинг-пробу, в ее организме нашли триметазидин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CAS.

По решению CAS 15-летняя фигуристка сможет продолжить выступления на Олимпиаде и поучаствовать в личном турнире. Решение о санкциях против спортсменки и распределении медалей будет принято позже.

Личный турнир по фигурному катанию среди женщин стартует 15 февраля.

Что известно о допинге Валиевой

Россиянка сдала положительный тест еще в декабре, выступая на местном чемпионате. Нарушения допинга обнаружила шведская лаборатория и мгновенно установила временный запрет на фигуристку в соревнованиях.

Сама Валиева подала апелляцию в Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства на такое решение. Местные функционеры быстро сняли запрет, и Валиева продолжает готовиться к следующим соревнованиям.

Международное агентство тестирования (ITA) официально подтвердило нарушение антидопинговых правил спортсменкой ОКР. Организация обратилась в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) для устранения Валиевой.

Команда ОКР победила в командном турнире по фигурному катанию, однако им до сих пор не вручили медали, из-за допинга найденного в организме Валиевой.

Напомним, что американская бобслеистка взяла "золото" в монобобе, а украинка стала последней

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