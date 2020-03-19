Россиянин пытался устроиться на службу в Нацгвардию

Правоохранители разоблачили гражданина Российской Федерации, который пытался устроиться на военную службу в Национальную гвардию Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оперативники установили, что уроженец Славутича, после получения среднего образования в России и прохождения срочной военной службы в российских Вооруженных силах, в составе которых принимал участие в боевых действиях на Кавказе, вернулся в Украину и пытался устроиться в Нацгвардию.

"В январе 2020 года он обратился в Нацгвардию с намерением заключить контракт о прохождении военной службы в одном из ее спецподразделений, который систематически выполняет задачи в районе проведения операции Объединенных сил. При этом во время подачи документов в украинскую силовую структуру мужчина сознательно не предоставил информацию о наличии паспорта гражданина РФ", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что правоохранители также обнаружили личные контакты "кандидата" на военную службу с представителями правоохранительных органов РФ, в частности на временно оккупированной территории.

"Сейчас проверяется информация относительно причастности российского гражданина к сети военной разведки РФ", - добавили в службе.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ фиксирует попытки вербовки граждан Украины со стороны представителей контролируемых Россией террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Один из случаев вербовки был зафиксирован в оккупированной Макеевке.