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Росіянин намагався влаштуватися на службу в Нацгвардію

Новини » Надзвичайні події     19.03.2020 - 17:41
Росіянин намагався влаштуватися на службу в Нацгвардію
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Росіянин проходив строкову службу в армії РФ

Правоохоронці викрили громадянина Російської Федерації, який намагався влаштуватися на військову службу в Національну гвардію України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Оперативники встановили, що уродженець Славутича, після здобуття середньої освіти в Росії та проходження строкової військової служби в російських Збройних силах, у складі яких брав участь в бойових діях на Кавказі, повернувся в Україну та намагався влаштуватися в Нацгвардію.

"У січні 2020 року він звернувся до Нацгвардії з наміром укласти контракт про проходження військової служби в одному з її спецпідрозділів, який систематично виконує завдання у районі проведення операції Об’єднаних сил. При цьому під час подачі документів до української силової структури чоловік свідомо не надав інформацію щодо наявності паспорта громадянина РФ", - розповіли в СБУ.

Зазначається, що правоохоронці також виявили особисті контакти "кандидата" на військову службу з представниками правоохоронних органів РФ, зокрема на тимчасово окупованій території.

"Наразі перевіряється інформація щодо причетності російського громадянина до мережі військової розвідки РФ", - додали в службі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ фіксує спроби вербування громадян України з боку представників контрольованих Росією терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР". Один з випадків вербування було зафіксовано в окупованій Макіївці.

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