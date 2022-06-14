Россияне запустили по Харьковской области снаряды на парашютах

Российские оккупанты 14 июня обстреляли Золочев Харьковской области снарядами на парашютах. Погибших или раненых среди населения нет.
Об этом сообщил председатель Золочевской общины Виктор Коваленко, передает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
По его данным, россияне вели обстрел сегодня, 14 июня, около 4:30. Погибших и раненых нет, повреждены четыре дома.
Напомним, украинские военные сбили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" в Изюмском районе.
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