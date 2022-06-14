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Росіяни запустили по Харківській області снаряди на парашутах

Фото: армія РФ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російські окупанти 14 червня обстріляли Золочів Харківської області снарядами на парашутах. Загиблих або поранених серед населення немає.

Про це повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко, передає РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За його даними, росіяни вели обстріл сьогодні, 14 червня, близько 4:30. Загиблих або поранених немає, пошкоджені чотири будинки.

Нагадаємо, українські військові збили російський ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор" в Ізюмському районі.

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Харків