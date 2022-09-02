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Россияне запретили общаться со своими военными на ЗАЭС, - МАГАТЭ

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Вена, Пятница 02 сентября 2022 22:06
Россияне запретили общаться со своими военными на ЗАЭС, - МАГАТЭ Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Российские оккупанты на Запорожской атомной электростанции запретили представителям Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) поговорить со своими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси.

"Я спрашивал несколько раз о возможности пообщаться с одним из них (российских военных – ред.), но они не были доступны, нас к ним не допустили. Относительно конкретно кризисного центра я хотел спросить их, почему они были в блочном щите управления и не может ли блочный щит вернуться к обычной функциональности", - отметил он.

Он также подчеркнул, что определенная группа российских военных была выведена с территории станции на время визита МАГАТЭ.

Напомним, до этого Гросси заверил, что российские оккупанты показали ему на станции все, о чем он просил и хотел увидеть.

Кроме того, руководитель МАГАТЭ рассказал, до каких пор участники миссии будут оставаться на станции.

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