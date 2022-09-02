Россияне запретили общаться со своими военными на ЗАЭС, - МАГАТЭ

"Я спрашивал несколько раз о возможности пообщаться с одним из них (российских военных – ред.), но они не были доступны, нас к ним не допустили. Относительно конкретно кризисного центра я хотел спросить их, почему они были в блочном щите управления и не может ли блочный щит вернуться к обычной функциональности", - отметил он.

Он также подчеркнул, что определенная группа российских военных была выведена с территории станции на время визита МАГАТЭ.