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Росіяни заборонили спілкуватися зі своїми військовими на ЗАЕС, - МАГАТЕ

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Відень, П'ятниця 02 вересня 2022 22:06
Росіяни заборонили спілкуватися зі своїми військовими на ЗАЕС, - МАГАТЕ Фото: глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Російські окупанти на Запорізькій атомній електростанції заборонили представникам Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) говорити зі своїми військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі.

"Я питав кілька разів про можливість поспілкуватися з одним з них (російських військових - ред.), але вони не були доступні, нас до них не допустили. Щодо конкретно кризового центру я хотів запитати їх, чому вони були в блоковому щиті управління і чи не може блоковий щит повернутися до звичайної функціональності", - зазначив він.

Він також підкреслив, що певна група російських військових була виведена з території станції на час візиту МАГАТЕ.

Нагадаємо, до цього Гроссі запевнив, що російські окупанти показали йому на станції все, про що він просив і хотів побачити.

Крім того, керівник МАГАТЕ розповів, до яких пір учасники місії залишатимуться на станції.

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