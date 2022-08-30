Россияне на ЗАЭС могли похитить американское ядерное топливо, - эксперт

"Это важно, потому что ходят разные слухи о том, что россияне чрезвычайно интересуются поставляемым американским ядерным топливом. Поэтому миссия МАГАТЭ должна подтвердить, что топливо находится на месте и в безопасном состоянии. То есть оно не украдено", - подчеркнул Паскевич.

Миссия МАГАТЭ также должна проверить состояние всех ядерных материалов на ЗАЭС. Украина постоянно отчитывается, и МАГАТЭ держит на контроле всю информацию о ядерных материалах. И главное – проверить их состояние, количество и надежность их пребывания на ЗАЭС. В частности, стоит проверить хранилища отработанного ядерного топлива и энергоблоки.