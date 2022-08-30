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Россияне на ЗАЭС могли похитить американское ядерное топливо, - эксперт

Новина українською →
Киев, Вторник 30 августа 2022 15:21
Россияне на ЗАЭС могли похитить американское ядерное топливо, - эксперт Фото: Россия могла похитить американское ядерное топливо на ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россияне могли похитить на Запорожской АЭС американское ядерное топливо. Задача миссии МАГАТЭ убедиться, что оно находится в безопасности.

Об этом заявил замдиректора Института проблем безопасности АЭС НАН Украины, кандидат биологических наук Сергей Паскевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Українське радіо".

"Это важно, потому что ходят разные слухи о том, что россияне чрезвычайно интересуются поставляемым американским ядерным топливом. Поэтому миссия МАГАТЭ должна подтвердить, что топливо находится на месте и в безопасном состоянии. То есть оно не украдено", - подчеркнул Паскевич.

Миссия МАГАТЭ также должна проверить состояние всех ядерных материалов на ЗАЭС. Украина постоянно отчитывается, и МАГАТЭ держит на контроле всю информацию о ядерных материалах. И главное – проверить их состояние, количество и надежность их пребывания на ЗАЭС. В частности, стоит проверить хранилища отработанного ядерного топлива и энергоблоки.

Как сообщалось, миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в Киев накануне запланированного визита на оккупированную Россией Запорожскую АЭС.

Напомним, миссия МАГАТЭ едет в оккупированный Энергодар на фоне обострения ситуации вокруг Запорожской АЭС. Команда международных инспекторов приступит к работе на атомной станции уже на этой неделе.

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