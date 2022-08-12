Россияне выпустили пять снарядов по Запорожью: произошел пожар, есть раненая

Российские оккупанты вечером 12 августа нанесли удар по Запорожью. По городу выпустили 5 снарядов, которые попали в объекты Шевченковского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха .

"Также есть сведения о "прилетах" в пригород Запорожья. Информация нуждается в дополнительном уточнении", - добавил он.

Исполняющий обязанности мэра Запорожья Анатолий Куртев в своем Telegram-канале рассказал, что один из ударов пришелся на АЗС.

"Информация впоследствии будет уточнена. Придерживаемся правил воздушной тревоги", - отметил он.

Старух добавил, что в результате обстрелов пострадала женщина, а также вспыхнул пожар.

"Около 19:15 враг нанес удар по городу Запорожье. Всего выпущено 5 снарядов. Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры в Шевченковском районе областного центра", - рассказал глава области.

Напомним, сегодня вечером в Запорожье прогремели взрывы. Очевидцы сообщали о не менее 5 взрывах, которые слышали в разных районах города.

Вместе с тем стало известно, что над Николаевской областью украинские военные сбили вражескую ракету.

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