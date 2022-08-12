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Над Николаевской областью сбили российскую ракету

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Украина, Пятница 12 августа 2022 19:48
Над Николаевской областью сбили российскую ракету Фото: над Николаевской областью сбили российскую ракету (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

После завершения воздушной тревоги в Николаевской области, власти отрапортовали о сбитии вражеской ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

По словам главы области, силам противовоздушной обороны удалось сбить российскую ракету над Доманевкой.

Ранее в области продолжалась воздушная тревога. В настоящий момент о жертвах и разрушениях в результате падения остатков ракеты не сообщалось.

Напомним, что ранее Украина сбила российских ракет на 26 миллионов долларов.

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