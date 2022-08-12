Над Николаевской областью сбили российскую ракету
Фото: над Николаевской областью сбили российскую ракету (Getty Images)
После завершения воздушной тревоги в Николаевской области, власти отрапортовали о сбитии вражеской ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
По словам главы области, силам противовоздушной обороны удалось сбить российскую ракету над Доманевкой.
Ранее в области продолжалась воздушная тревога. В настоящий момент о жертвах и разрушениях в результате падения остатков ракеты не сообщалось.
Напомним, что ранее Украина сбила российских ракет на 26 миллионов долларов.
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