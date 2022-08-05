Россияне обстрелом повредили ЗАЭС: есть угроза распыления радиоактивных веществ

Российская армия второй раз за день обстреляла Запорожскую АЭС. Три снаряда попали возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал НАЭК "Энергоатом".
В ведомстве заявили, что вечером был зафиксирован второй обстрел станции. В этот раз россияне из РСЗО обстреляли площадку станции, а также серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.
Сейчас есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, а также высокий уровень пожарной опасности. В результате обстрела пострадавших нет.
Напомним, что днем россияне стреляли в сторону Запорожской АЭС. Попадания пришлись возле промышленной площадки.
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