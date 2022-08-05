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Росіяни обстрілом пошкодили ЗАЕС: є загроза розпилення радіоактивних речовин

Фото: Росіяни обстрілом пошкодили ЗАЕС: є загроза розпилення радіоактивних речовин (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія вдруге за день обстріляла Запорізьку АЕС. Три снаряди потрапили біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал НАЕК "Енергоатом".

У відомстві заявили, що ввечері було зафіксовано другий обстріл станції. В цей раз росіяни з РСЗВ обстріляли майданчик станції, а також серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус.

Наразі є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, а також є високим рівень пожежної небезпеки. Внаслідок обстрілу постраждалих немає.

Нагадаємо, що вдень росіяни стріляли в бік Запорізької АЕС. Попадання прийшлися біля промислового майданчика.

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