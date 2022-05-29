"Россияне впали в истерику": Подоляк объяснил, почему РФ боится передачи Украине систем MLRS

"Как только стало известно, что Украина все-таки получит MLRS с нормальной дальностью действия (100 + км), россияне сразу впали в истерическую истерику. Дикий визг стоит сейчас над всем российским болотом: "Только не это! Только не давайте им реактивные дальнобойные системы! Только не оружие возмездия!",- пишет Подоляк.

Он объяснил, это может означать только одно, что Россия способна воевать исключительно против безоружных мирных граждан и "сразу же "надзюрює" себе в штаны, если оппонент получает равноценную оружие".

"Вывод? Проще некуда. Два диких русских вопля: "отмените санкции!" и "на коленях умоляем: не давайте украинцам MLRS!"- прямое доказательство крайней эффективности именно этих двух шагов...", - подытожил Подоляк.

В свою очередь он обратил внимание, что из-за врожденной трусости российские пропагандисты без устали заявляют о готовности применять в Украине и химическое вооружение, и тактическое ядерное оружие в то время, считая, что имеют право убивать украинцев всеми видами тяжелого оружия.

Напомним, как недавно сообщило издание The Washington Post, Соединенные Штаты одобрили передачу Украине систем MLRS и официально об этом может быть объявлено уже на следующей неделе.

После чего президент Владимир Зеленский заявил об ожиданиях "хороших новостей" по поставкам необходимого оружия Украине уже на следующей неделе.

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