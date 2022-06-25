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Россияне воруют лекарства из гумпомощи для жителей Запорожской области, - ОВА

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Запорожская область, Суббота 25 июня 2022 20:10
Россияне воруют лекарства из гумпомощи для жителей Запорожской области, - ОВА Фото: Александр Старух, глава Запорожской ОВА (facebook.com/starukholexander)
Автор: Иван Носальский

Российские военные воруют медикаменты, которые передают на оккупированные районы Запорожской области в виде гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Рашисты проводят проверки гуманитарной помощи и забирают часть медикаментов", - рассказал Старух.

Также он добавил, что в области российские военные разрушили две больницы - Пологовскую и Розовскую.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска из реактивных систем залпового огня обстреляли Запорожскую область, есть разрушения.

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