Россияне воруют лекарства из гумпомощи для жителей Запорожской области, - ОВА
Фото: Александр Старух, глава Запорожской ОВА (facebook.com/starukholexander)
Российские военные воруют медикаменты, которые передают на оккупированные районы Запорожской области в виде гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Александра Старуха.
"Рашисты проводят проверки гуманитарной помощи и забирают часть медикаментов", - рассказал Старух.
Также он добавил, что в области российские военные разрушили две больницы - Пологовскую и Розовскую.
Напомним, ранее стало известно, что российские войска из реактивных систем залпового огня обстреляли Запорожскую область, есть разрушения.
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