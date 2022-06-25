ru ua
Сб, 25 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни крадуть ліки з гумдопомоги для жителів Запорізької області, - ОВА

Новость на русском →
Запорізька область, Субота 25 червня 2022 20:10
Росіяни крадуть ліки з гумдопомоги для жителів Запорізької області, - ОВА Фото: Олександр Старух, голова Запорізької ОВА (facebook.com/starukholexander)
Автор: Іван Носальський

Російські військові крадуть медикаменти, які доставляють у окуповані райони Запорізької області у вигляді гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Рашисти проводять перевірки гуманітарної допомоги та забирають частину медикаментів", - розповів Старух.

Також він додав, що в області російські військові зруйнували дві лікарні - Пологівську та Розівську.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські війська з реактивних систем залпового вогню обстріляли Запорізьку область, є руйнування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область Гуманітарна допомога Мародерство Війна Росії проти України
NEWS
Україна отримає від Німеччини 1 млрд євро через МВФ: на що підуть кошти
Україна отримає від Німеччини 1 млрд євро через МВФ: на що підуть кошти
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження