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Россияне утром обстреляли приграничье Сумской области: били из минометов

Фото: россияне утром ударили по приграничью Сумской области (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 29 июля вражеские войска нанесли минометный удар по приграничью Сумской области. Обстрел пришелся по Хотинской общине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Ночь в Сумской области была тихой. А утро началось минометным огнем россиян по Хотинской общине. Почти в восемь утра был первый обстрел, после девяти утра – еще один", - сообщил он.

Напомним, вчера оккупационные войска РФ обстреляли Сумскую область, применив САУ и минометы. Под огнем оказались три общины.

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