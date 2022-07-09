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Россияне утром обстреляли Сумскую область с вертолетов и РСЗО

Фото: россияне утром обстреляли Сумскую область с вертолетов и РСЗО (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска сегодня утром нанесли удары по Сумской области. Враг бил из вертолетов и реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

По словам главы области ночь на 9 июля была тихой, а утро началось обстрелами, а именно:

  • после семи утра российский вертолет выпустил две ракеты по Белопольской общине,
  • в половине восьмого - по Хотинской общине было выпущено 5 ракет из реактивных систем залпового огня,
  • около 07:45 российский вертолет обстрелял Миропольскую общину.

"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - добавляет Живицкий.

Напомним, вчера за день россияне 18 раз обстреляли Сумскую область. Всего выпущено было более 100 выстрелов из различных видов вооружения: применялись ракеты, минометы, САУ. Под обстрел попал автомобиль местного фермера.

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Сумская областьВойна России против Украины