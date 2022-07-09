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Росіяни вранці обстріляли Сумську область з гелікоптерів та РСЗВ

Фото: росіяни вранці обстріляли Сумську область з гелікоптерів та РСЗВ (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська сьогодні вранці завдали ударів по Сумській області. Ворог бив з гелікоптерів та реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицього в Telegram.

За словами очільника області ніч на 9 липня була тихою, а ранок почався обстрілами, а саме:

  • після сьомої ранку російський гелікоптер випустив дві ракети по Білопільській громаді,
  • о пів на восьму - по Хотінській громаді було випущено 5 ракет з реактивних систем залпового вогню,
  • близько сьомої сорок п'ять російський гелікоптер обстріляв Миропільську громаду.

"Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - додає Живицький.

Нагадаємо, вчора за день росіяни 18 разів обстріляли Сумську область. Усього випущено було понад 100 пострілів з різних видів озброєння: застосовувалися ракети, міномети, САУ. Під обстріл потрапив автомобіль місцевого фермера.

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Сумская областьВійна Росії проти України