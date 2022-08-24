UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне утром обстреляли Николаевскую область: 9 раненых, среди них дети

Фото: россияне утром обстреляли Николаевскую область (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты сегодня утром обстреляли город Новый Буг (Николаевская область). Из-за вражеских атак пострадали по меньшей мере 9 человек, двое из них дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"Утром, 24 августа, ориентировочно в 04: 30 были обстрелы г. Новый Буг Новобугской общины. Известно, что в результате этого возник пожар кровли двухэтажного жилого дома и еще несколько домов получили повреждения. По предварительной информации, ранения получили 9 человек, из них 2 детей", - рассказал Ким.

Сейчас, по его словам, подробная информация уточняется. На месте работают службы по ликвидации последствий обстрела.

Напомним, что российские оккупационные войска ночью 22 августа нанесли ракетный удар по Николаеву.

Добавим, недавно российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву, применив ракеты типа С-300.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская областьВойна России против Украины