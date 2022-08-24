Россияне утром обстреляли Николаевскую область: 9 раненых, среди них дети

Российские оккупанты сегодня утром обстреляли город Новый Буг (Николаевская область). Из-за вражеских атак пострадали по меньшей мере 9 человек, двое из них дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"Утром, 24 августа, ориентировочно в 04: 30 были обстрелы г. Новый Буг Новобугской общины. Известно, что в результате этого возник пожар кровли двухэтажного жилого дома и еще несколько домов получили повреждения. По предварительной информации, ранения получили 9 человек, из них 2 детей", - рассказал Ким.

Сейчас, по его словам, подробная информация уточняется. На месте работают службы по ликвидации последствий обстрела.

Напомним, что российские оккупационные войска ночью 22 августа нанесли ракетный удар по Николаеву.

Добавим, недавно российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву, применив ракеты типа С-300.

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