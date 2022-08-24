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Росіяни вранці обстріляли Миколаївську область: 9 поранених, серед них діти

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Миколаївська область, Середа 24 серпня 2022 10:43
Росіяни вранці обстріляли Миколаївську область: 9 поранених, серед них діти Фото: росіяни вранці обстріляли Миколаївську область (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти сьогодні зранку обстріляли місто Новий Буг (Миколаївська область). Через ворожі атаки постраждали щонайменше 9 людей, двоє з них діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"Зранку, 24 серпня, орієнтовно о 04:30 були обстріли м. Новий Буг Новобузької громади. Відомо, що внаслідок цього виникла пожежа покрівлі двоповерхового житлового будинку та ще декілька будинків зазнали пошкоджень. За попередньою інформацією, поранення отримало 9 людей, з них 2 дітей", - розповів Кім.

Наразі, за його словами, детальна інформація уточнюється. На місці працюють служби по ліквідації наслідків обстрілу.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська вночі 22 серпня завдали ракетного удару по Миколаєву.

Додамо, нещодавно російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву, застосувавши ракети типу С-300.

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