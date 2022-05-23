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Росіяни влаштували бійню. Зеленський назвав найскладнішу ділянку фронту

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Київ, Понеділок 23 травня 2022 22:56
Росіяни влаштували бійню. Зеленський назвав найскладнішу ділянку фронту Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Найважча ситуація на фронті склалася на Донбасі. Президент України Володимир Зеленський додав, що в цьому регіоні російські окупанти влаштували бійню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Найважча бойова ситуація зараз - на Донбасі. Бахмут, Попасна, Сєвєродонецьк - в цьому напрямку окупанти зосередили найбільшу активність", - сказав президент.

Глава держави зазначив, що російські війська влаштували в цьому регіоні бійню і намагаються знищити все живе. За його словами, ніхто не руйнував Донбас так, як це робить зараз армія Росії.

"Я вдячний всім нашим воїнам, які утримують позиції і мають хоробрість контратакувати", - додав Зеленський.

Нагадаємо, російські війська посилили обстріли Донбасу. Щодня під ворожий вогонь потрапляють десятки міст, селищ і сіл. Так, 22 травня окупанти обстріляли понад 45 населених пунктів. Серед мирного населення є жертви і поранені.

Зазначимо, Зеленський і раніше зазначав, що ситуація на Донбасі складається дуже важка - противник намагається наступати на Слов'янськ і Сєвєродонецьк.

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