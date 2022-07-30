Оккупанты усиливают фильтрацию в Херсонской области: в облсовете назвали причину

Российские оккупанты усиливают фильтрационные процедуры в оккупированных населенных пунктах Херсонской области. Это связано с запланированными визитами чиновников РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram .

По его словам, перед запланированными "референдумами" планируется несколько пропагандистских мероприятий. В частности, Херсонскую область посетят депутаты Госдумы РФ и должностные лица высокого уровня.

"Для наших людей эта подготовка к шоу (псевдореферендуму - ред.), к сожалению, обернется очередным усилением фильтрационных процедур и террора. Херсон оккупанты "перерывают" основательно - гаражи, подвалы, чердаки, промышленные и комунальные обьекты", - рассказал Соболевский.

Он призвал жителей оккупированных районов Херсонской области держаться от оккупантов подальше, поскольку им "необходимо закрывать месячные и календарные плановые показатели по разоблаченным экстремистам, диверсантам и партизанам".