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Оккупанты усиливают фильтрацию в Херсонской области: в облсовете назвали причину

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Херсонская область, Суббота 30 июля 2022 19:28
Оккупанты усиливают фильтрацию в Херсонской области: в облсовете назвали причину Фото: россияне усиливают фильтрацию в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты усиливают фильтрационные процедуры в оккупированных населенных пунктах Херсонской области. Это связано с запланированными визитами чиновников РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram.

По его словам, перед запланированными "референдумами" планируется несколько пропагандистских мероприятий. В частности, Херсонскую область посетят депутаты Госдумы РФ и должностные лица высокого уровня.

"Для наших людей эта подготовка к шоу (псевдореферендуму - ред.), к сожалению, обернется очередным усилением фильтрационных процедур и террора. Херсон оккупанты "перерывают" основательно - гаражи, подвалы, чердаки, промышленные и комунальные обьекты", - рассказал Соболевский.

Он призвал жителей оккупированных районов Херсонской области держаться от оккупантов подальше, поскольку им "необходимо закрывать месячные и календарные плановые показатели по разоблаченным экстремистам, диверсантам и партизанам".

Напомним, ранее стало известно, что после успешного удара украинских бойцов по Антоновскому мосту, партия "Единая Россия" сразу покинула Херсон.

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