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Окупанти посилюють фільтрацію в Херсонській області: в облраді назвали причину

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Херсонська область, Субота 30 липня 2022 19:28
Окупанти посилюють фільтрацію в Херсонській області: в облраді назвали причину Фото: росіяни посилюють фільтрацію у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти посилюють фільтраційні процедури в окупованих населених пунктах Херсонської області. Це пов'язано із запланованими візитами чиновників РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram.

За його словами, перед запланованими "референдумами" планується кілька пропагандистських заходів. Зокрема, Херсонську область відвідають депутати Держдуми РФ і посадові особи високого рівня.

"Для наших людей ця підготовка до шоу (псевдореферендуму - ред.), на жаль, обернеться черговим посиленням фільтраційних процедур і терору. Херсон окупанти "переривають" грунтовно - гаражі, підвали, горища, промислові та комунальні об'єкти", - розповів Соболевський.

Він закликав жителів окупованих районів Херсонської області триматися від окупантів подалі, оскільки їм "необхідно закривати місячні та календарні планові показники по викритим екстремістам, диверсантам і партизанам".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що після успішного удару українських бійців по Антонівському мосту, партія "Єдина Росія" відразу покинула Херсон.

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Херсонская область Референдум Війна Росії проти України
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