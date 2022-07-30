Окупанти посилюють фільтрацію в Херсонській області: в облраді назвали причину

Російські окупанти посилюють фільтраційні процедури в окупованих населених пунктах Херсонської області. Це пов'язано із запланованими візитами чиновників РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram .

За його словами, перед запланованими "референдумами" планується кілька пропагандистських заходів. Зокрема, Херсонську область відвідають депутати Держдуми РФ і посадові особи високого рівня.

"Для наших людей ця підготовка до шоу (псевдореферендуму - ред.), на жаль, обернеться черговим посиленням фільтраційних процедур і терору. Херсон окупанти "переривають" грунтовно - гаражі, підвали, горища, промислові та комунальні об'єкти", - розповів Соболевський.

Він закликав жителів окупованих районів Херсонської області триматися від окупантів подалі, оскільки їм "необхідно закривати місячні та календарні планові показники по викритим екстремістам, диверсантам і партизанам".