Россияне усилили наступление на Северодонецк, хотят "перерезать" трассу Лисичанск - Бахмут

Россияне изо всех сил пытаются захватить Северодонецк и "перерезать" трассу "Лисичанск - Бахмут". Областной центр трудно сдерживать, но оккупанты не контролируют город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая .

"Палят умышленно по местам, где могут скрываться люди. Все населенные пункты ежедневно разрушаются вражеским огнем. Нам нужна дальнобойная артиллерия, которая сможет отбросить врага, тогда они не смогут расстреливать наши города, а в прямом боевом столкновении - Россия точно проиграет", - заявил Гайдай.

По его словам, под плотными обстрелами оккупантов постоянно находится Лисичанск. Город обстреливается тяжелым оружием крупных калибров.

Напомним, оккупанты выбрали три направления, на которые бросили больше сил, чтобы захватить Донбасс. На этой неделе постарается дойти до Славянска.

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