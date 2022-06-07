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Росіяни посилили наступ на Сєвєродонецьк, хочуть "перерізати" трасу Лисичанськ - Бахмут

Фото: Сергій Гайдай (Telegram)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росіяни щосили намагаються захопити Сєвєродонецьк та "перерізати" трасу "Лисичанськ - Бахмут". Обласний центр важко стримувати, але окупанти не контролюють місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, під щільними обстрілами окупантів постійно знаходиться Лисичанськ. Місто обстрілюється важкою зброєю великих калібрів.

"Гатять умисно по місцях, де можуть переховуватися люди. Всі населені пункти щодня руйнуються ворожим вогнем. Нам потрібна далекобійна артилерія, яка зможе відкинути ворога, тоді вони не зможуть розстрілювати наші міста, а у прямому бойовому зіткненні - Росія точно програє", - заявив Гайдай.

Нагадаємо, окупанти обрали три напрямку, на які кинули більше сил, щоб захопити Донбас. Цього тижня намагатиметься дійти до Слов'янська.

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