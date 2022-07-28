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Россияне из "Ураганов" обстреливали сегодня Днепропетровскую область, есть погибший

Иллюстративное фото: россияне провели ряд обстрелов Днепропетровской области (voentv.mil.by)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 28 июля, российские военные несколько раз обстреляли Днепропетровскую область. В результате атаки оккупантов есть погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука в Telegram.

По его словам, российские войска обстреляли из “Ураганов” Широковскую громаду. Они попали в аграрное предприятие. В результате атаки погиб 28-летний парень, еще два человека находятся в состоянии средней тяжести в больнице. На месте обстрела вспыхнул пожар, который уже потушили спасатели.

В то же время в Великомихайловской громаде враг обстрелял поля, из-за чего начался пожар.

Также Лукашук добавил, что днем россияне обстреливали Апостоловскую и Зеленодольскую громады, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, ранее стало известно, что в Николаеве в четверг, 28 июля, прогремело несколько взрывов во время воздушной тревоги.

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