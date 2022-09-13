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Россияне улучшили условия в Еленовке перед возможным визитом миссии ООН, - ГУР

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Еленовка, Вторник 13 сентября 2022 16:50
Россияне улучшили условия в Еленовке перед возможным визитом миссии ООН, - ГУР Фото: россияне улучшили условия в Еленовке перед возможным визитом миссии ООН (РосСМИ)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты улучшили условия содержания пленных в колонии Еленовки. Вероятно, таким образом они хотят устроить показуху перед возможным визитом миссии ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в интервью "Суспільне".

"Впервые за очень долгий период даже парикмахера пригласили. Рацион питания улучшается. Учитывая, что россияне могут делать показуху, это может свидетельствовать о том, что они готовятся к визиту миссии. Он может произойти. Это очень хорошо, и мы надеемся, что ее работа будет объективна", - рассказал Юсов.

Отметим, ООН сформировала миссию для установления фактов теракта в колонии Еленовки, во время которого около 50 украинских военнопленных погибли.

Напомним, 8 сентября заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявлял, что миссия по установлению фактов теракта в Еленовке начнет свою работу “в ближайшие дни”.

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