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Росіяни покращили умови в Оленівці перед можливим візитом місії ООН, - ГУР

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Оленівка, Вівторок 13 вересня 2022 16:50
Росіяни покращили умови в Оленівці перед можливим візитом місії ООН, - ГУР Фото: росіяни покращили умови в Оленівці перед можливим візитом місії ООН (РосЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти покращили умови утримання полонених в колонії Оленівки. Ймовірно, таким чином вони хочуть влаштувати показуху перед можливим візитом місії ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в інтерв'ю "Суспільне".

"Вперше за дуже довгий період навіть перукаря запросили. Раціон харчування покращується. Враховуючи, що росіяни можуть робити показуху, це може свідчити про те, що вони готуються до візиту місії. Він може статися. Це дуже добре, і ми сподіваємося, що її робота буде об'єктивна", - розповів Юсов.

Зазначимо, ООН сформувала місію для встановлення фактів теракту в колонії Оленівки, під час якого близько 50 українських військовополонених загинули.

Нагадаємо, 8 вересня заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Ді Карло заявляв, що місія зі встановлення фактів теракту в Оленівці розпочне свою роботу "найближчими днями".

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