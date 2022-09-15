Россияне ударили ракетами по Запорожскому району: стали известны первые подробности

В четверг, около 17:30, оккупанты обстреляли Новоалександровской ОТГ Запорожского района. Для этого они использовали боеприпасы кассетного типа РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Александра Старуха.

"Ракеты попали в поле в связи с чем произошло возгорание сухостоя. На место происшествия вызвали ГСЧС. Разрушений и пострадавших не обнаружено. И это хорошо", - рассказал он.