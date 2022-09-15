Россияне ударили ракетами по Запорожскому району: стали известны первые подробности
Фото: россияне ударили ракетами по Запорожскому району (иллюстрация/Getty Images)
В четверг, около 17:30, оккупанты обстреляли Новоалександровской ОТГ Запорожского района. Для этого они использовали боеприпасы кассетного типа РСЗО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Александра Старуха.
"Ракеты попали в поле в связи с чем произошло возгорание сухостоя. На место происшествия вызвали ГСЧС. Разрушений и пострадавших не обнаружено. И это хорошо", - рассказал он.
Как сообщалось, Россия ударила ракетами по Кировоградской области 15 сентября.
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