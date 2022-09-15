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Россияне ударили ракетами по Запорожскому району: стали известны первые подробности

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Запорожье, Четверг 15 сентября 2022 18:44
Россияне ударили ракетами по Запорожскому району: стали известны первые подробности Фото: россияне ударили ракетами по Запорожскому району (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, около 17:30, оккупанты обстреляли Новоалександровской ОТГ Запорожского района. Для этого они использовали боеприпасы кассетного типа РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Александра Старуха.

"Ракеты попали в поле в связи с чем произошло возгорание сухостоя. На место происшествия вызвали ГСЧС. Разрушений и пострадавших не обнаружено. И это хорошо", - рассказал он.

Как сообщалось, Россия ударила ракетами по Кировоградской области 15 сентября.

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