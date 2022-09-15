Росіяни вдарили ракетами по Запорізькому району: стали відомі перші подробиці

У четвер, близько 17:30, обстріляли Новоолександрівської ОТГ Запорізького району. Для цього вони використали боєприпаси касетного типу РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Ракети влучили в поле у зв'язку з чим сталося займання сухостою. На місце події викликано ДСНС. Руйнувань та постраждалих не виявлено. І це добре", - розповів він.