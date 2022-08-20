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Россияне ударили ракетами по объектам критической инфраструктуры в Харькове

Фото: россияне ударили ракетами по Харькову (иллюстрация/t.me/vlastinet)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска ночью нанесли ракетные удары по Харькову и пригороду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского городского головы Игоря Терехова.

"Прилеты" были в одном районе.

"Прилеты» ракет по объектам критической инфраструктуры в Немышлянском районе и в пригороде Харькова. Предварительно без жертв и пострадавших", - сообщил Терехов.

Напомним, на днях россияне обстреляли два общежития в Харькове. В результате чего много людей погибло и пострадало.

Как заявлял советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, Россия хочет превратить Харьков в Алеппо.

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Харьков