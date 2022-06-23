Росіяни вдарили фосфорними снарядами по Сумській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького .

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Він додав відео з Юнаківської громади, яку росіяни обстріляли з "Градів".

Нагадаємо, вчора у Сумській області на міні підірвалася поліцейська машина. Під час розмінування здетонувала ще одна міна, внаслідок чого одна людина загинула, 7 поранені.

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