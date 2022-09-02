Россияне ударили по детскому саду в Славянске: мэр показал последствия

Фото: россияне ударили по детскому саду в Славянске (t.me/slv_vca)

Российские войска нанесли очередной удар по Славянску. Вражеские ракеты попали прямо в детский садик. От удара здание разрушено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра города Вадима Ляха.

"Город снова обстреляли. Разрушен детский сад "Теремок" на ул. Торской. К счастью, жертв нет", - сообщил он. Судя по фото, оккупанты нанесли прямой удар по детскому саду, полностью разрушив объект гражданской инфраструктуры.