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Росіяни вдарили по дитячому садку в Слов'янську: мер показав наслідки

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Донецьк, П'ятниця 02 вересня 2022 08:58
Росіяни вдарили по дитячому садку в Слов'янську: мер показав наслідки Фото: росіяни вдарили по дитячому садку в Слов'янську (t.me/slv_vca)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська завдали чергового удару по Слов'янську. Ворожі ракети потрапили прямо в дитячий садок. Від удару будівля зруйнована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера міста Вадима Ляха.

"Місто знову обстріляли. Зруйновано дитячий садок "Теремок" на вул. Торській. На щастя, жертв немає", - повідомив він.

Судячи з фото, окупанти завдали прямого удару по дитячому садку, повністю зруйнувавши об'єкт цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, вночі 2 вересня російські війська знову атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. З "Градів" окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі, одна людина отримала поранення.

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Слов'янськ ракетный удар
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