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Россияне ударили по Дергачах под Харьковом: есть жертва и 3 раненых

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Харьковская область, Четверг 12 мая 2022 10:40
Россияне ударили по Дергачах под Харьковом: есть жертва и 3 раненых Фото: россияне ударили по Дергачам под Харьковом (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 12 мая утром российские войска обстреляли Дергачи Харьковской области. В результате один человек погиб, а еще трое пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова в Telegram.

По его словам, минувшие сутки прошли в Харькове сравнительно тихо, враг не наносил ударов по самому городу, однако от обстрелов страдают населенные пункты области.

"Сегодня утром враг нанес рентного удар по Дергачах. К сожалению, один человек погиб, 3 пострадавших", - написал Синєгубов.

Также из реактивных систем залпового огня оккупанты обстреляли поселок Малая Даниловка.

Напомним, вчера российские оккупанты нанесли ракетный удар по Лозовской общине в Харьковской области.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области в результате обстрелов 1 человек погиб, а 10 травмированных.

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