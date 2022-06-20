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Россияне ударили из артиллерии по Криворожскому району

Фото: российская армия (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Оккупанты ночью открыли огонь по Криворожскому району в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

Отмечается, что оккупанты применили артиллерию.

В Великой Костромке сгорел дом. Люди не пострадали.

Кроме того, в Новомосковском районе спасатели вторые сутки продолжают бороться с пожаром, произошедшим из-за ракетной атаки.

В других районах области в эту минуту спокойно, отметил Резниченко.

Напомним, накануне вечером, 18 июня, российские военные обстреляли Новомосковский район Днепропетровской области.

Враг атаковал нефтебазу. В результате атаки погибли два человека, еще 13 пострадали.

При этом утром 19 июня в результате взрыва одного из резервуаров с топливом на нефтебазе погиб спасатель.

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Днепропетровская область