Россияне ударили из артиллерии по Криворожскому району

Отмечается, что оккупанты применили артиллерию.

В Великой Костромке сгорел дом. Люди не пострадали.

Кроме того, в Новомосковском районе спасатели вторые сутки продолжают бороться с пожаром, произошедшим из-за ракетной атаки.

В других районах области в эту минуту спокойно, отметил Резниченко.

Напомним, накануне вечером, 18 июня, российские военные обстреляли Новомосковский район Днепропетровской области.

Враг атаковал нефтебазу. В результате атаки погибли два человека, еще 13 пострадали.

При этом утром 19 июня в результате взрыва одного из резервуаров с топливом на нефтебазе погиб спасатель.