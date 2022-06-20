Россияне ударили из артиллерии по Криворожскому району

Оккупанты ночью открыли огонь по Криворожскому району в Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.
Отмечается, что оккупанты применили артиллерию.
В Великой Костромке сгорел дом. Люди не пострадали.
Кроме того, в Новомосковском районе спасатели вторые сутки продолжают бороться с пожаром, произошедшим из-за ракетной атаки.
В других районах области в эту минуту спокойно, отметил Резниченко.
Напомним, накануне вечером, 18 июня, российские военные обстреляли Новомосковский район Днепропетровской области.
Враг атаковал нефтебазу. В результате атаки погибли два человека, еще 13 пострадали.
При этом утром 19 июня в результате взрыва одного из резервуаров с топливом на нефтебазе погиб спасатель.