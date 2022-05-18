Россияне учат украинский и боятся ночной "партизанщины": СБУ перехватила разговор
Российские оккупанты в Запорожской области боятся ночной "партизанщины" и начинают учить украинский язык. Очередной разговор захватчиков перехватила Служба безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
Так, в телефонных разговорах между собой оккупанты жалуются на постоянные атаки украинских защитников и уже прощаются фразами "До свидания".
"Каждый вечер, бл*дь, боремся с ДРГ, которые, бл*ть, каждую ночь начинают, нах*й, в село заходит... Ну короче, бл*дь, зае*ало все, домой хочу, бл*дь. Уже некоторые на взводе: положим *уй, съе*емся, зае*али", - жалуется оккупант своему товарищу, который также воюет против Украины.
В конце разговора захватчики переходят на украинский.
"Похоже, что вскоре наши бойцы научат их здороваться правильно - "Слава Украине!". Впрочем, главное кодовое слово "паляница" все равно останется для оккупантов недостижимым. Как и планы закрепиться на украинской земле, где даже трактор может "напартизанить" российский танк!"- резюмировали в СБУ.
Напомним, недавно СБУ перехватила разговор, в котором российские оккупанты с ужасом ожидают поставки ВСУ нового оружия из-за рубежа, а также завидуют нашим защитникам из-за "Байрактаров".
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