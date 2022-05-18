Россияне учат украинский и боятся ночной "партизанщины": СБУ перехватила разговор

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Так, в телефонных разговорах между собой оккупанты жалуются на постоянные атаки украинских защитников и уже прощаются фразами "До свидания".

"Каждый вечер, бл*дь, боремся с ДРГ, которые, бл*ть, каждую ночь начинают, нах*й, в село заходит... Ну короче, бл*дь, зае*ало все, домой хочу, бл*дь. Уже некоторые на взводе: положим *уй, съе*емся, зае*али", - жалуется оккупант своему товарищу, который также воюет против Украины.

В конце разговора захватчики переходят на украинский.

"Похоже, что вскоре наши бойцы научат их здороваться правильно - "Слава Украине!". Впрочем, главное кодовое слово "паляница" все равно останется для оккупантов недостижимым. Как и планы закрепиться на украинской земле, где даже трактор может "напартизанить" российский танк!"- резюмировали в СБУ.