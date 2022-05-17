Россияне боятся поставок ВСУ нового оружия и завидуют из-за "Байрактаров", - СБУ

Российские оккупанты с ужасом ожидают поставки ВСУ нового оружия из-за рубежа, а также завидуют нашим защитникам из-за "Байрактаров". Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ .

"Нам бы беспилотники еб*чие, как у них "Байрактар". Была бы тема вообще ох*енная. Птички полетали, координаты просветили, то как уе*али нас", - жалуется своему другу контрактник, который воюет в Запорожской области.

Он сам насмехается над фразой "величия" России, потому что даже простые квадрокоптеры оккупанты просят у спонсоров: "Россия - дикое государство, бл*дь. Сами замутили ту спецоперацию... Россия е*учая, фермера нам собирают деньги, чтобы купить квадрики".

Поэтому захватчики с ужасом следят за новостями о новых поставках иностранного оружия на нужды ВСУ: "Пацаны там в новостях читали: поляки Украине поставили то ли 2000, то ли 200 единиц танков. Ну, счас они будут снабжать. Это вообще будет, это жо*а".

Напомним, ранее из перехваченного СБУ разговора сообщалось, что оккупанты боятся ВСУ и массово бунтуют.

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