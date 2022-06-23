Россияне убили шестерых гражданских в Донецкой области, - ОВА
В четверг, 23 июня, от действий российских захватчиков в Донецкой области погибли шестеро мирных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 23 июня россияне убили шестерых мирных жителей Донецкой области: троих в Пришибе, двух в Авдеевке и одного в Часовом Яру. Еще пять человек сегодня получили ранения", - рассказал он.
Также Кириленко добавил, что сейчас украинская сторона не может установить количество жертв захватчиков в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, ранее стало известно, что в четверг, 23 июня, в Покровске Донецкой области был слышен взрыв.
Позже мэр Покровска Руслан Требушкин рассказал, что над городом украинские военные сбили вражескую ракету.
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