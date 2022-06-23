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Россияне убили шестерых гражданских в Донецкой области, - ОВА

Новина українською →
Донецкая область, Четверг 23 июня 2022 21:24
Россияне убили шестерых гражданских в Донецкой области, - ОВА Фото: Павел Кириленко, глава Донецкой ОВА (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Иван Носальский

В четверг, 23 июня, от действий российских захватчиков в Донецкой области погибли шестеро мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 23 июня россияне убили шестерых мирных жителей Донецкой области: троих в Пришибе, двух в Авдеевке и одного в Часовом Яру. Еще пять человек сегодня получили ранения", - рассказал он.

Также Кириленко добавил, что сейчас украинская сторона не может установить количество жертв захватчиков в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, ранее стало известно, что в четверг, 23 июня, в Покровске Донецкой области был слышен взрыв.

Позже мэр Покровска Руслан Требушкин рассказал, что над городом украинские военные сбили вражескую ракету.

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